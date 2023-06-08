Нефтепроводчики провели плановое учение в резервуарном парке, где тушили условный пожар

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» провела плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции «Нижневартовская» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов в ХМАО-Югре. Работники станции и подразделения МЧС России тушили условный пожар в резервуарном парке.

По сценарию учения в резервуар попала молния, из-за чего произошел «взрыв с возгоранием нефти». Когда поступил сигнал о ЧП, технологические процессы сразу были «остановлены». С территории объекта эвакуировали не задействованных в тушении работников станции и сотрудников подрядных организаций.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые развернули оперативный штаб. После проведения разведки и оценки обстановки бойцы пожарной охраны стали тушить «горящий» резервуар посредством условной подачи пены низкой кратности внутрь резервуара методом подслойного пожаротушения. Кроме того, применялся специальный пожарный пеноподъёмник с вылетом стрелы 37 метров.

Всего в тренировке приняли участие 58 человек, использовано 12 единиц основной и специальной пожарной техники. Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность и готовность персонала, отметили слаженность и высокий уровень взаимодействия в условиях нештатной ситуации. Основная задача по локализации и ликвидации пожара была решена в нормативные сроки.