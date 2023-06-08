Глава Сургута наградил молодых людей, которые спасли людей на пожаре

Фото: администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов наградил пятерых парней за мужество и самоотверженность при спасении людей на пожаре. Трагедия произошла 28 мая, когда в одной из квартир дома на ул. Первопроходцев вспыхнул пожар. В это время во дворе находились Нариман Идиков, Гелани Бутиев, Курбан Магомедов, Омар Раджабов и Валерий Крупенин. Паррни не растерялись и не дожидаясь приезда экстренных служб, сами начали выводить жителей из горящего дома.

- Хочу отдельно рассказать о парнях, которых отметили сегодня благодарностями. Это сургутяне, которые не прошли мимо чужой беды, проявили мужество и самоотверженность при спасении людей на пожаре. Спасибо вам, парни, за неравнодушие и решительность! Достойный пример! - отметил в своих соцсетях Андрей Филатов.

Более того, когда приехали сотрудники МЧС парни продолжили помогать пострадавшим. В итоге общими усилиями было спасено 8 человек, в том числе 2 детей.