Кражи, хранение наркотиков: за сутки в Югре зарегистрировано 34 преступления

В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления, по горячим следам раскрыто 20 Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 34 преступления, по горячим следам раскрыто 20. Так, в Белоярском районе 28-летний молодой человек украл у пенсионера телефон. Пенсионер обратился в полицию и молодого человека задержали.

А в Советском районе 40-летний мужчина задержан за наркотики. Во время досмотра у него нашли сверток с веществом. Раньше мужчина был судим за аналогичное преступление. Еще одну кражу раскрыли в Советском районе. Подозреваемых в краже оказалось двое 19-летних мужчин. Как уточнили в полиции, два брата залезли в автомобиль «ВАЗ-2110» и украли аккумулятор, приборную панель, диагностический сканер, пускозарядные провода и крестовую отвертку. Один из молодых людей ранее был судим, но теперь они оба находятся под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.