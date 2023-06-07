В Радужном участник спецоперации обвенчался со своей супругой

Фото: официальный аккаунт главы города Радужный

Сегодня в храме в честь Святого праведного Иоанна Кронштадтского участник спецоперации обвенчался со своей супругой. Об этом счастливом событии в своих соцсетях рассказала глава Радужного Наталья Гулина.

Супруги уже два года состоят в законном браке и даже воспитывают дочь. А сейчас приняли решение обвенчаться. Когда боец приехал домой в краткосрочный отпуск, возлюбленные решили получить благословение в церкви.

Фото: официальный аккаунт главы города Радужный

Мэр Радужного лично присутствовала на венчании и поздравила пару с таким чудесным праздником любви.

- Еще раз поздравляю вас, дорогие мои! Пусть ваша любовь становится все более сильной и настоящей с каждым годом, что вы преодолеваете все трудности вместе. Берегите друг друга! Скорее возвращайся домой - целым, здоровым, живым, с победой - написала Наталья Гулина в своем телеграм-канале.