В Сургуте 12 июня частично ограничат движение транспорта Фото: Татьяна Коркина

На День России, День города в Сургуте будет частично ограничено движение транспорта с 8:00 до 23:00 часов. Об этом сообщает администрация города.

- В связи с празднованием, 12 июня, перекроют движение на участке от перекрестка: ул. Университетская – пр. Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом - говорится в сообщении.

Фото: Администрация Сургута

Жителей и гостей города попросили учитывать ограничения при планировании поездок.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее, что в Нижневартовске с 9 по 12 июня ограничат движение транспорта на некоторых дорогах.