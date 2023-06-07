Сургутские спортсмены завоевали золото и бронзу на Чемпионате России по смешанному единоборству

Фото: Администрация Сургута

Сургутские бойцы ММА завоевали золото и бронзу на Чемпионате России по смешанному боевому единоборству. Об успехах спортсменов сообщили сегодня в пресс-службе администрации Сургута.

- Омарасхаб Юсупов занял первое место в весовой категории 70,3 кг и завоевал звание Чемпиона России. Рустамжон Касымов занял третье место в весовой категории 56,7 кг- говорится в сообщении.

Чемпионат проходил в Ханты-Мансийске, его участниками стали 40 спортсменов из 21 региона России.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сургутянин завоевал золото на международном турнире по греко-римской борьбе.