Ночью 23 июня из-за ремонта на ЖД-переезде в районе Мегиона полностью перекроют движение транспорта

Ночью 23 июня запланирован ремонт на ЖД-переезде по дороге в Высокий Фото: Татьяна Коркина

Ночью 23 июня запланирован ремонт на ЖД-переезде по дороге в Высокий. Об этом сообщает Управление общественных связей Мегиона со ссылкой на филиал ОАО «Российские железные дороги». Работы на железнодорожном переезде проведут 23 июня с 00:00 до 06:00 по автодороге, ведущей от Северного широтного коридора в сторону поселка Высокий.

- В районе переезда на 873 км 4 пк участка Мегион – Нижневартовск-II запланировано вскрытие настила, снятие рельсошпальной решетки и очистка балласта. В связи с этим с 01:00 до 05:00 будет полностью перекрыто движение автотранспорта. В остальное время предусмотрено поэтапное движение по одной из полос - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать это ограничении при планировании поездок.