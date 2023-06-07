Жители деревни в ХМАО нашли под перевернутой лодкой тело мужчины

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре под перевернутой лодкой нашли тело рыбака. Очевидцы случившегося передали в Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС, сообщив, что обнаружили перевернутую лодку на выходе из протоки Бабина в реку Обь в районе деревни Широкова.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

- Вчера произошло происшествие с маломерным судном, в результате которого погиб мужчина 1963 г.р. От очевидцев в Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС поступила информация о том, что на выходе с протоки Бабина в реку Обь в районе д. Широкова Сургутского района обнаружена перевернутая лодка. Инспекторами ГИМС по идентификационному номеру установлен владелец лодки, информация передана на единый телефон 112 и в правоохранительные органы - говорится в информации ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

С начала навигационного периода в ХМАО произошло уже 5 происшествий с маломерными судами, в которых погибло 4 человека и 2 травмировано.