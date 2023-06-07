В Ханты-Мансийске женщина переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автокрана

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре
В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.
В Ханты-Мансийске по собственной неосторожности пострадала женщина. Это случилось накануне вечером на улице Гагарина. По данным ГИББ, 48-летний водитель автокрана "Урал", наехал на пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре
В результате ДТП 46-летняя женщина-пешеход получила травмы.
Кроме того, за день сотрудниками Госавтоинспекции задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 106 водителей и 69 - за нарушение правил перевозки детей.
Госавтоинспекция Югры призывает жителей соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только в установленных местах.