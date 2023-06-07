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НовостиОбщество7 июня 2023 12:43

В Югре прогнозируют сильный ветер и дождь

Жителей Югры предупредили, что порывы ветра могут достигать 20 м/с
Виктория Терина
В Югре прогнозируют сильный ветер и дождь

В Югре прогнозируют сильный ветер и дождь

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается сильный ветер и дождь. Синоптики предупредили, что 8 июня местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью в центральных районах, а именно в Нефтеюганском и Сургутском районах, прогнозируется сильный дождь.

Данные передает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, специалисты по делам ГО и ЧС просят югорчан быть внимательными и осторожными.

МЧС предупредили, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями погоды возрастает вероятность аварий в сфере ЖКХ, энергетики и связи, а также увеличения количества ДТП и заторов.