В Югре прогнозируют сильный ветер и дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается сильный ветер и дождь. Синоптики предупредили, что 8 июня местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью в центральных районах, а именно в Нефтеюганском и Сургутском районах, прогнозируется сильный дождь.

Данные передает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, специалисты по делам ГО и ЧС просят югорчан быть внимательными и осторожными.

МЧС предупредили, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями погоды возрастает вероятность аварий в сфере ЖКХ, энергетики и связи, а также увеличения количества ДТП и заторов.