До конца ноября в ХМАО планируют завершить второй этап капремонта дороги Урай - Шаим

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

На участке трассы Урай-Шаим начали укладку нижнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетона. Об этом сообщили в Управление автомобильных дорог Югры. Сейчас на объекте работают 138 человек и 61 единица техники. На участке также продолжается подготовка основания трассы методом холодного ресайклинга, устройство откосов.

- Для безопасности движения жителей поселка Назарово вдоль трассы выполняем устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием - говорится в сообщении.

Завершить второй этап капремонта дороги Урай - Шаим планируют закончить до конца ноября и привести в норматив еще 6,4 км трассы.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что в одной из деревень в ХМАО завершается строительство школы-детского сада.