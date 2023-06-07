В Нижневартовске с 9 по 12 июня ограничат движение транспорта на некоторых дорогах

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске с 9 по 12 июня движение транспорта на некоторых дорогах будет ограничено. Это связано с проведением мероприятий, организованных в рамках празднования Дня России, а также 46-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Об этом сообщил департамент ЖКХ администрации Нижневартовска.

Так, 9 июня с 17-00 до 24-00 часов будет ограничено движение на улицах: Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети); проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября); Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).

С 12-00 до 24-00 часов 10 и 11 июня перекроют движение на улицах: Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети); проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября); Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).

А 12 июня июня с 10-00 до 16-00 часов ограничат движение транспорта на улицах: проспект Победы (от улицы Ленина до улицы Г.И. Пикмана); улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина); улица Омская (район площади Нефтяников).

Кроме того, 12 июня с 10-00 до 23-00 часов нельзя будет ездить на улицах: Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до мечети); Мусы Джалиля (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября); проспект Победы (в створе улиц Г.И. Пикмана и 60 лет Октября).

Водителям рекомендуется заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.