Судебные приставы Сургута помогли вернуть ребенка матери, которого похитил и скрывал бывший супруг Фото: Татьяна Коркина

Судебные приставы-исполнители Сургута помогли вернуть несовершеннолетнего ребенка матери. Решение принял суд, а приставы помогли его исполнить.

- После разрыва отношений, договориться мирным способом родителям не удалось — женщина была вынуждена обратиться к правосудию, поскольку отец ее 7-летнего сына скрывал местонахождение ребенка и препятствовал их общению. Суд обязал мужчину вернуть несовершеннолетнего его матери, в последствии судебные приставы возбудили в отношении югорчанина исполнительное производство - говорится в информации УФССП России по ХМАО-Югре.

Мужчина скрывался и не отвечал на телефонные звонки, но судебные приставы узнали местонахождение должника, и ребенка. Вместе с полицейскими судебные приставы выехали по новому месту жительства родителя и ребенка. Мужчину задержали и доставили в Следственный отдел по Сургуту СК РФ. За похищение несовершеннолетнего против сургутянина возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Сотрудники работали грамотно и слажено поэтому процесс передачи ребенка от отца к матери прошел успешно. Теперь мальчик находится в безопасности.