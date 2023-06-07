Чемпионаты России и мира по бильярду пройдут в Сургуте

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В Сургуте пройдут чемпионаты России и мира по бильярду, сообщает администрация города. Чемпионат России стартует с 7 по 11 июня состоится. После отборов путевку для участия в соревновании получили около 150 лучших бильярдистов из 30 регионов страны. Югру представит увеличенный состав делегации – 30 человек, благодаря тому, что команда стала лучшей по итогам прошлого года. Оценивать игры спортсменов будут судьи всероссийской категории.

После завершения чемпионата России Сургут примет чемпионат мира по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида». Он пройдет с 13 по 17 июня. Участниками станут более 110 спортсменов из 24 стран. Так, в Сургут приедут победители национальных турниров из Германии, Египта, Кореи и других государств.

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