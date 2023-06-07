В Югре 7 июня ожидается кратковременный дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 7 июня, в Югре местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, при грозе порывы до 12 м/с, а днем ветер будет северный 7 – 12 м/с, при грозе порывы 15 – 17 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9, +14° С, по западной половине округа до +4 °С, по восточной до +19 °С. Днем будет около +18, +23 °С, а по восточной половине округа потеплеет до +32 °С, по западной до +13 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность. Ночью осадков не будет, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12, +14 °С, днем +19, +21 °С.

Подробнее о погоде на сегодня можно узнать в инфографике МЧС.