Пожары в Югре: последние новости на 7 июня 2023 года

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В Югре продолжают бушевать лесные пожары. Ханты-Мансийский автономный округ четверо суток подряд лидирует среди российских регионов по площади действующих лесных пожаров. По последним данным в регионе зафиксирован 1 ландшафтный пожар на площади 220 га в Ханты-Мансийском районе, 2 возгораний на площади 18,8 га в природном заповеднике «Малая Сосьва» и 26 лесных пожаров на площади 5 864,25 га. Большая часть из них локализована.

В тушении природных пожаров в Югре задействовано 752 человека, необходимая техника и оборудование, вертолеты и самолет-амфибия МЧС России. Сложная картина сохраняется

в Кондинском районе, там в тушении пожаров задействовано около 600 человек и продолжает действовать режим ЧС, введенный с 31 мая. Кроме работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторов и местных добровольцев к тушению пожаров в ХМАО подключились 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Карелии. Планируется привлекать дополнительные силы.

Из-за задымленности в населенных пунктах Кондинского района провели замеры состояния атмосферного воздуха на содержание опасных веществ и выявили ПДК сероводорода. Жителям муниципалитета дали рекомендации и посоветовали пить много жидкости, особенно щелочную минеральную воду, не сладкие отвары шиповника, брусники и зеленый чай.

На заседании Комиссии Рослесхоза по ЧСиПБ отмечено, что в труднодоступных и удаленных районах на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока отмечается рост количества лесных пожаров. Основной причиной возникновения пожаров на труднодоступных и удаленных территориях назвали - грозовую активность. Комиссия Рослесхоза по ЧСиПБ поручила максимально усилить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на труднодоступных и удаленных территориях.