Фото: скриншот из видео Гумкорпуса Югры

В Югру эвакуировали жительницу Артёмовска, которая получила два ранения в ногу. Историю её спасения рассказали в официальном telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры.

- К нам обратилась дочь Натальи, которая живет в Нижневартовске. Она рассказала о том, что мама нуждается в лечении. Мы сразу же откликнулись - говорится в сообщении.

По рассказу дочери стало известно, что в марте женщину ранил снайпер, когда она ходила за продуктами, а в мае она получила уже второе осколочное ранение. За женщиной выехали ребята, которые находились с гуманитарной миссией в Донбассе. Они помогли её выехать и добраться к дочери в ХМАО.

- Надеемся, что всё будет хорошо и Наталья пойдет на поправку. Теперь она в мирных руках - добавили в Гумкорпусе Югры.