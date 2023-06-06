В ХМАО предстанет перед судом экс-руководитель дорожно-эксплуатационного предприятия

В Югре будут судить бывшего директора ДЭП Ханты-Мансийска Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против бывшего руководителя муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска. По информации пресс-службы регионального следственного управления, мужчину обвиняют в мошенничестве, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, получении взятки в крупном размере.

Бывший руководитель муниципального ДЭП Ханты-Мансийска использовал свои служебные полномочия в личных целях. Так, в 2019 году по договоренности с представителями строительной фирмы, он обеспечил победу этой организации в конкурсе на заключение договора с ДЭП. За это он получил материалы и комплектующие для обустройства в его собственном доме системы отопления. При этом оборудование закуплено, поставлено и смонтировано строительной фирмы. Сумма взятки превысила 700 тысяч рублей. Кроме того, экс-руководитель приобретал за счет средств предприятия стройматериалы, которые так же шли на строительство его личного дома. А еще следователи выяснили, что мужчина решил минимизировать личные затраты и использовал грузовой и специальный транспорт предприятия для работ на личном земельном участке. При этом занизил фактическую стоимость услуг на 100 тысяч рублей. Что касается обвинений в мошенничестве, оказалось, что обвиняемый предоставил недостоверные сведения в ипотечное агентство для оказания ему мер господдержки на сумму более 800 тысяч рублей.

- По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, в основу которых вошли изобличающие показания свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, заключения бухгалтерских, строительных, почерковедческих экспертиз, результаты многочисленных следственных и процессуальных действий. Объем уголовного дела составил 30 томов - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Уголовное дело передано в суд.