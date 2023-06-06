В 2023 году в Югре произошло 31 ДТП по вине пьяных водителей, в которых пострадало 45 человек

Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекция Югры рассказала сколько ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Так, по полученным данным, за 5 месяцев 2023 года на территории Югры зарегистрировано 31 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 45 человек получили травмы.

Одним из таких стало ДТП в Сургуте, когда по вине пьяного автомобилиста пострадали два человека и сам водитель. 38-летний мужчина сел за руль «Лада Vesta» и не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения столкнулся с четырьмя автомобилями: «Toyota», «Тагаз», «Kia», «Opel».

Сотрудники ГИБДД напомнили, что за нетрезвую езду водитель может быть лишен водительских прав на 1,5-2 года, а также может получить штраф в размере 30-ти тысяч рублей.

- За 5 месяцев 2023 года сотрудниками полиции возбуждено 3 100 дел об административных правонарушениях в отношении водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, либо имевших признаки алкогольного опьянения, а также отказавшихся от проведения медицинского освидетельствования, около 300 (293) уголовных дел по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» - добавили в ведомстве.