Депутат из Урая обратился в прокуратуру после проверки местной спортшколы

Фото предоставлено КП

В Урае уже началась подготовка к новому учебному году, соответственно, начались проверки образовательных организаций. Эту информацию подтвердили в думе города.

- Депутаты Думы Урая Анжела Борисова, Анатолий Сафонов и Рустам Миникаев приняли участие в работе межведомственной комиссии по оценке готовности 2023-2024 учебного года. Парламентарии отметили ответственный подход педагогического персонала к воспитательному процессу во всех учреждениях. Это и патриотическое воспитание и привитие любви к родному округу. Много внимания уделяется интеллектуальному развитию детей. Порадовало современное оборудование, профессиональный подход педагогов - говорится в сообщении городской думы.

Но оказалось, что все не настолько положительно как хотелось-бы. Во время проверки МАУ спортивной школы «Старт», куда входят ДС «Старт», ДС «Звезды Югры», ДС «Олимп», Тир и биатлонный центр выявили нарушения. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды- Югра» сообщил депутат Леонард Насибуллин. Оказалось, что во время проверки сотрудники спортивной школы не смогли предоставить паспорта безопасности и технические документы для оценки готовности спортивных объектов.

- По нормативным требованиям паспорт безопасности объекта составляется в 2-х экземплярах. Первый экземпляр хранится на объекте, второй направляется в орган (организацию), являющийся правообладателем объекта. В данном случае эти требования были нарушены, что является нарушением действующего законодательства и антитеррористической защищенности проверяемых объектов - отметил депутат.

Фото предоставлено КП

Сотрудники учреждения пояснили, что документы хранятся в кабинете заместителя директора, который в настоящий момент находится в отпуске. Тем временем Леонард Фанилевич обратился в ОМВД Урая и прокуратуру округа, чтобы правоохранители провели проверку и оценили работу должностных лиц учреждения, а при необходимости приняли меры прокурорского реагирования.

- Считаю все это халатностью и разгильдяйством, так как проверка межведомственной комиссии была плановой. Обещали найти документы завтра, проверку пришлось отложить - подчеркнул Насибуллин.

Отмечено, что в других учреждениях замечания касались установки камер видеонаблюдения, но больше всего недочетов выявлено в гимназии. Тем временем проверки образовательных учреждений продолжатся по разработанному графику. В думе сообщили, что все учреждения будут тщательно проверены, а те недочеты, на которые в ходе приемки может указать комиссия, исправят до начала учебного года.

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