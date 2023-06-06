Смертельно опасные личинки нашли в мясе медведя, которого убил охотник из ХМАО Фото: Юлия Кучеренко

Личинки трихинелл обнаружены в мясе медведя, добытого жителем Советского в общедоступных охотничьих угодьях Березовского района. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

- Ветеринарной службой Югры в мае 2023 выявлен очаг трихинеллеза диких животных на территории округа. Личинки трихинелл обнаружены в мясе медведя, добытого жителем города Советский. Ветслужбой Югры установлены ограничительные мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных на месте добычи медведя, карантин продлится до 26 мая 2024 года - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи трихинеллеза в Югре регистрируются ежегодно, с с 2011 года зарегистрированы 24 случая. В этом году диагноз «трихинеллез» был поставлен жителю Югорска, которого знакомые угостили мясом медведя. Специалисты отмечают, что трихинеллёз - чрезвычайно опасное паразитарное заболевание, при неблагоприятном течении может привести к скоропостижной смерти. Чаще всего человек заражается ими через мясо свиней, кур, уток, медведей и кабанов, реже - зайцев, барсуков, бобров, лошадей, овец, косулей и лосей. Человек заражается через недостаточно термически обработанное мясо.

Основными симптомами заболевания являются: лихорадка, мышечные боли, отеки лица, кожные сыпями, а при тяжелом течении - поражением внутренних органов и центральной нервной системы.