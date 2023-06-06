В Нижневартовске в микрорайонах 2П и 16П отключили горячую воду

В Нижневартовске стартовал второй этап гидравлических испытаний Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске стартовал второй этап гидравлических испытаний. Об этом сообщили в администрации города, уточнив что с 5 июня горячую воду отключили в микрорайонах 2П и 16П (контур котельной №8, 8Б).

Работы закончат 19 июня. За это время специалисты проведут испытания нагнетая давление в 2 раза, превышающего при обычной эксплуатации трубопровода. Это позволить определить «слабые места» и быстро их устранить, чтобы новый отопительный сезон начался без перебоев. Срок отключения горячего водоснабжения в этот период не превысит 14 календарных дней. Специалисты устранят все выявленные порывы при гидравлических испытаниях, которые влияют на подачу горячей воды.

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

- Если на следующий день после указанных сроков отключения горячая вода так и не появилась, рекомендуем проверить вентили – они не должны быть перекрыты. Если ситуация не изменилась, необходимо обратиться в ТСЖ или управляющую компанию вашего дома - сообщили в пресс-службе администрации.