В Югре тушат 1 ландшафтный, 26 лесных пожаров и 2 возгорания в заповеднике «Малая Сосьва»

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В Югре тушат 1 ландшафтный пожар на площади 220 га в Ханты-Мансийском районе, 2 возгораний на площади 18,8 га в заповеднике «Малая Сосьва» и 26 лесных пожаров на площади 5864,25 га, большая часть из которых локализована.

Большинство пожаров действует в Кондинском районе, это 16 лесных пожаров на общей площади 5704,4 га, 10 из которых на площади 3824,4 га локализованы. 1 лесной пожар на площади 4,75 га в локализован в Нефтеюганском районе. 4 лесных пожара на площади 140 га действуют в Нижневартовском районе, 3 лесных пожара на площади 11,1 га в Сургутском районе и 2 локализованных лесных пожара на площади 4 га в Ханты-Мансийском районе.

Пожары тушат 595 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Карелии. Кроме того, привлечено спецоборудование, авиатехника, в том числе и самолет-амфибия МЧС России Бе-200. По информации Депнедра и природных ресурсов Югры, планируется привлекать дополнительные силы.

За прошедшие сутки в ХМАО потушили 2 ландшафтных пожара на площади 1136 га в Нижневартовском и Нефтеюганском районах и 14 лесных пожаров на площади 574 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 123 ландшафтных пожара на площади 20 043,03 га, 135 лесных пожаров на площади 12 302,56 га и 2 возгорания в природных заповедниках на площади 49,5 га.