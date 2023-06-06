Авиакомпания «ЮТэйр» с 6 июня запустила прямой рейс из Югры в Сочи

Полеты до Сочи будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр». Фото: Татьяна Коркина

Авиакомпания с 6 июня запускает самолеты из Югры в Сочи. Воздушные судна станут летать один раз в неделю. Полеты с Севера до Сочи будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр». Первый вылет самолета запланирован во вторник, 6 июня, в 18:00.

Кроме того, организация займется полетами в Минеральные Воды. Согласно данным электронного табло аэропорта в ХМАО, воздушные судна летают в курортный город нашей страны по четвергам.

— Как и всегда, уделяем большое внимание транспортной доступности Югры. Лето — сезон отпусков и школьных каникул, поэтому важно, чтобы у наших пассажиров была возможность комфортно и быстро добраться до курортных городов, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, самолет из Сургута в Сочи после вылета вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.