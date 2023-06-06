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НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:50

На мосту через Обь в районе Сургута столкнулись три иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла из-за мужчины, которые выехал на встречку
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре на автомобильном мосту через реку Обь пострадали два человека. По данным ГИБДД, это случилось на 51 км автодороги "Нефтеюганск-Сургут" в Сургутском районе, когда 63-летний мужчина, управляя автомобилем "Toyota Hilux" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с транспортными средствами "Toyota Camry" и "Nissan". В результате автоаварии 2 пассажира Toyota Camry получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за прошедшие сутки в Югре сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 68 водителей и 60 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напомнила водителям о соблюдении ПДД и внимательности на дорогах.