Из-за пожаров в Кондинском районе превышена концентрация вредных веществ Фото: Юлия Кучеренко

Из-за задымленности в населенных пунктах Кондинского района Роспотребнадзор провел замеры состояния атмосферного воздуха на содержание опасных веществ.

- В п.Лиственичный, п.Леуши, п.Ягодный проведены замеры состояния атмосферного воздуха на содержание формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, взвешенных частиц РМ 2,5, взвешенных частицы РМ 10, углерода (сажа) - сообщили в ведомстве.

В результате специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода во всех трех населенных пунктах.

Жителям Кондинского района посоветовали во время пребывания на открытом воздухе использовать увлажненные пятислойные марлевые маски, респиратор (всех типов), шарф, чистый носовой платок, увлажненные водой. А также плотно закрыть окна, форточки, двери, вентиляционные отдушины (люки), при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. В этот период важно пить много жидкости, особенно щелочную минеральную воду, не сладкие отвары шиповника, брусники и зеленый чай, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

Напомним, что с 31 мая в Кондинском районе введен режим ЧС из-за пожаров.