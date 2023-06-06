Житель Нижневартовска задержан за вылов рыбы в местах нереста Фото: Юлия Кучеренко

Житель Нижневартовска задержан за вылов рыбы в местах нереста. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- Задержан 40-летний местный житель в районе лодочной станции. Мужчина, нарушая действующее законодательство, запрещающее вылов рыбы в период нереста, используя моторную лодку и рыболовную сеть, поймал 65 особей карася - рассказали в ведомстве.

Из-за такой добычи он будет взят под подписку о невыезде, а дальше его судьбу решит суд. Ущерб причиненный мужчиной превысил 30 тысяч рублей, но живую рыбу все-таки удалось выпустить обратно в водоём во время задержания браконьера. Кроме того, у него изъяли орудия незаконной ловли и все добытое.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело в соответствии с п.«В» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов в местах нереста» - дополнили в полиции.