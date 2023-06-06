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НовостиОбщество6 июня 2023 3:52

В одной из деревень в ХМАО завершается строительство школы-детского сада

Раньше ребята учились в соседнем поселке
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В деревне Ушья в Кондинском районе завершается строительство школы-детского сада. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства региона. Уже с 1 сентября 120 воспитанников, треть из которых дошколята, смогут учиться в родной деревне. А до этого ребятам приходилось ездить в школу в соседний посёлок Мулымья.

В трехэтажном здании разместятся просторные и светлые классы, зал для занятий физкультурой, современная столовая. Уже закончился монтаж кровли и облицовки фасадов, электромонтажные работы, но пока еще продолжается внутренняя отделка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске стартовала приемка лагерей дневного пребывания.