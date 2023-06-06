В Югре 6 июня столбик термометра покажет +29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 июня ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине +10, +15 °С, а местами до +5 °С, по восточной половине +12, +17 °С. Днем потеплеет до +24, +29 °С, а местами лишь до +19 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С, днем воздух прогреется до +24, +26 °С.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.