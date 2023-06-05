С начала года энергетики провели порядка 130 лекций по электробезопасности для жителей Тюменского макрорегиона

Фото: Анна Атясова

Энергетики приступили к проведению ежегодной летней кампании по предупреждению электротравматизма в ХМАО-Югре, Тюменской области и ЯНАО. В рамках профилактических мероприятий сотрудники «Россети Тюмень» напомнят правила безопасности вблизи объектов электросетевого комплекса детям и подросткам, а также проведут разъяснительные беседы с рыбаками и отдыхающими.

Серия летних мероприятий энергетиков направлена на снижение рисков получения электротравм сторонними лицами. Специалисты проводят уроки электробезопасности в образовательных учреждениях и летних лагерях, распространяют памятки с правилами поведения вблизи энергообъектов среди рыбаков и охотников. Для предотвращения несчастных случаев работники компании обновляют и устанавливают предупреждающие знаки и таблички.

Так, няганские специалисты одними из первых в Тюменском макрорегионе провели рейды по береговым линиям водоемов и популярным местам отдыха жителей. Они посетили реку Нягыньюган и передали порядка 300 информационных материалов с правилами электробезопасности в точки продаж товаров для охоты и рыбалки.

Ежегодно энергетики компании уделяют большое внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц. Ключевым результатом непрерывной превентивной работы в этом направлении является отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах компании. Всего с начала года работники предприятия провели порядка 130 лекций по электробезопасности для 7 тысяч жителей макрорегиона.