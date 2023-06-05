Югра передала Макеевке компьютерную технику для 35 школ Фото: Татьяна Коркина

Югра передала Макеевке компьютерную технику. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения о сотрудничестве жители Макеевки получают всестороннюю помощь для скорейшего возвращения к мирному укладу жизни.

На этот раз из ХМАО передали оборудование для 35 школ. Теперь в классах появятся новые компьютеры, чтобы школьники могли изучать основы программирования и информационных систем. Всего отправлено 560 мониторов, системных блоков и других комплектующих для полноценной учебы.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Югры организовали для детей из Макеевки отдых в Краснодарском крае.