Самолет из Сургута в Сочи после вылета вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Фото: пресс-служба Utair

Самолет следующий из Сургута в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Utair.

- На борту, выполняющем рейс Сургут-Сочи, после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Согласно правилам экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку. Посадка планируется через 1 час 20 минут в аэропорту Сургута, - говорится в сообщении.

Авиакомпания рассказала, что на борту находится 180 пассажиров, для которых готовят резервный самолет с ориентировочным временем вылетом из Сургута - 22:30-23:00 по местному времени.

Кроме того, пресс-служба авиакомпании сообщила, что в 14:33 самолет совершил посадку в штатном режиме.