В Урай вернулись пожарные, которые потушили очаги возгораний в Кондинском районе Фото: Юлия Кучеренко

В Урай вернулась мобильная группировка пожарных. Они полностью ликвидировали очаги возгорания в Кондинском районе, на тушение которых их направили. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- Сегодня в Урай вернулась мобильная группировка пожарных 4-го пожарно-спасательного отряда и Центроспас-Югории - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что сегодня действуют 2 ландшафтных и 20 лесных пожаров, большинство лесных пожаров зафиксированы в Кондинском районе. С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе в лесах введён режим ЧС с 31 мая 2023 года.