В Ханты-Мансийске готовят трассу к Чемпионату России по лыжероллерам

Фото: ЮграМегаСпорт

В Югре готовят трассу к Чемпионату России по лыжероллерам. Состояние трассы в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко директор департамента физической культуры и спорта, Сергей Артамонов, директор «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко, президент федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев, а также тренер женской сборной округа Сергей Турышев.

На встрече определены существующие проблемные места и разработали план по их устранению. Вовремя проведенный ремонт сделает покрытие безопаснее и комфортнее. Все работы завершат до начала соревнований.

Отметим, что лучшие спортсмены страны проедут уже по обновленной трассе с 24 по 30 июля.