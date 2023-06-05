В Югре 5 июня число заболевших коронавирусом увеличилось на 10 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 270 029 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки зафиксировано 10 новых случаев COVID-19 в 5 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 6; Нефтеюганске –1; Нягани – 1; Югорске – 1; Пять-Яхе – 1.

На момент выявления у 9 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 - пневмония.

Контакт установлен в 10 случаях. За сутки на COVID обследовано 518 человек, всего прошли обследование 3 797 033. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 15 человек, за весь период пандемии вылечились 267 165 югорчан.

На сегодня в России зафиксировано 22 929 149 случаев заражения коронавирусом в целом. Скончались за все время 399 057 человек, вылечили от коронавируса 22 361 277 человек.