В Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности

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С 5 июня на территории городских лесов Сургута установлен повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на Управление по делам ГО и ЧС. Жителей города просят соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесу.

- В Югре действует 22 ландшафтных и лесных пожара (в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском, Нижневартовском, Самаровском, Октябрском и Урайском районах). Общая площадь возгорания составляет 5 409,75 гектаров. Принимаются меры по их локализации. На данный момент на территории Сургута нет пожаров - говорится в сообщении.

Сейчас запрещено сжигать мусор и сухую траву, применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы и пользоваться мангалами (за исключением объектов общепита).

О лесном пожаре необходимо сообщить в ЕДДС по телефону 112.