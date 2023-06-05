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НовостиОбщество5 июня 2023 3:55

В Сургуте масштабно отметили фестиваль национальных культур

Праздник посетили 15 тысяч человек
Виктория Терина
Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте масштабно отметили XXIV фестиваль национальных культур «Соцветие». Власти города сообщают, что участие в празднике приняли 15 тысяч человек.

Народные игры, традиционную одежду и кухню представили представители 17 этнических объединений. Гости и участники фестиваля смогли посетить ярмарку ремесленных изделий, выставку национального хлеба и сфотографироваться в фотозоне «Летопись фестиваля».

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

- Музыкальным подарком стало выступление Заслуженного коллектива народного творчества России фольклорного ансамбля «Цветень», а также единственного в стране профессионального театра коренных малочисленных народов Севера «Театра обско-угорских народов – Солнце» - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.