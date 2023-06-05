В южной части ХМАО ожидается аномальная жара: температура воздуха достигнет +37 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 5 июня синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, а в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20 °С, а местами +8, +13 °С. Днем в регионе будет около +25,+30°С, по южной половине столбик термометра поднимется до +32, +37°С, а местами по северной половине лишь +18, +23°С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, а днем сменится на северо-западный 7-12 м/с. Ночью будет +16, +18 °С, а днем потеплеет до +27, +29 °С.