В Сургутском районе произошло тройное ДТП, в котором пострадали мотоциклист и его юная пассажирка

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 3 июня на 54 километре автодороги Нефтеюганск - Сургут столкнулись мотоцикл, легковушка и большегруз.

- Около 22:50 водитель автомобиля «Kia», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоцикл «Yamaha», вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. От удара мотоцикл врезался в «КамАЗ», движущимся во встречном направлении, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла 1972 года рождения и его несовершеннолетняя пассажирка 2007 года рождения. Их доставили в больницу Сургута.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.