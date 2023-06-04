Выступление «Камераты Сибири» вызвало восторг у жителей Нефтеюганска

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Единственный женский камерный коллектив в Западной Сибири выступил перед жителями Нефтеюганска. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Зрители услышали народные произведения и творения Чайковского, Стравинского, Шнитке и современного композитора Карманова.

- Это большое событие для Нефтеюганска, потому что культурная жизнь у нас не так насыщена, как в том же самом Ханты-Мансийске или Сургуте. Очень приятно, что такие сотрудничества заключаются и, я думаю, что это начало чего-то хорошего и большого. У нас, конечно, такое в диковинку, поэтому особое удовольствие смотреть на больших артистов, - сказала директор школы телевидения «Art School TV» Валерия Маркина.

Выступление оркестра из Тюменской области прошло в рамках программы «Культурное сотрудничество», которую запустили Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.