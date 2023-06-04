Власти Югры организовали для детей из Макеевки отдых в Краснодарском крае Фото: Вера Зенина

Власти Югры организовали летний отдых для 420 детей из Макеевки. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, группа школьников отправилась в Краснодарский край.

- Ребята отдохнут в санаторно-оздоровительных лагерях и центрах черноморского побережья. Их ждет насыщенная культурная программа и, конечно, солнце, море, новые знакомства и яркие впечатления, - отметили в мэрии.

Напоминаем, что между Макеевкой и Югрой заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках югорские специалисты участвуют в восстановлении инфраструктуры города, предоставляют его жителям высокотехнологичную медицинскую помощь. А еще в прошлом году дети из Макеевки посетили северный регион и узнали много интересного.