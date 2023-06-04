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НовостиОбщество4 июня 2023 5:07

Бойцы в зоне СВО поблагодарили жителей Югры за гуманитарную помощь

Это коробки для медработников и внедорожник
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Бойцы, находящие в зоне СВО, поблагодарили жителей Югры за оказанную поддержку - коробки с гуманитарной помощью и внедорожник. Об этом сообщили в гуманитарном добровольческом корпусе.

- Солдаты поблагодарили неравнодушных югорчан за большую посылку, которую передали им добровольцы. Они доставили защитникам Родины транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников, - прокомментировали в организации.

Сами бойцы особо отметили прибывший автомобиль. По их словам, машина поможет в совершении ротации, доставке воды, боекомплектов и сбережет много жизней.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что два врача детской больницы Нижневартовска вступили в ряды гумкорпуса и отправились помогать в Мариуполь.