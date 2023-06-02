Следком Югры закончил расследование дела о коммерческом подкупе против двоих жителей Тюмени Фото: Татьяна Коркина

Югорские следователи завершили расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. Обвиняемыми стали двое жителей Тюмени, которые с февраля 2020 по ноябрь 2021 года совершили сразу несколько преступлений.

- Один из обвиняемых, выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании на территории Югры, получил через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителей двух организаций-подрядчиков - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Взятку они получили за способствование в заключении договоров подряда. Общая сумма полученных денег превысила 40 миллионов рублей, часть из этих средств легализована через фиктивные сделки и банковские операции.

После многочисленных экспертиз, допросов, и других этапов расследования собраны достаточные доказательства и материалы дела переданы в суд.