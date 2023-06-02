Грабеж, мошенничество, кражи: в Югре зарегистрировано 39 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, по горячим следам раскрыто 21. Так, полицейские Нефтеюганска установили подозреваемого в грабеже. Им оказался 39-летний мужчина, который находясь у подъезда дома в 16 микрорайоне украл у женщины сумку с документами и деньгами. Раньше мужчина уже был судим и снова находится под подпиской о невыезде.

В Октябрьском районе мужчина, находясь в гостях у пенсионера, украл его банковскую карту. А затем украл с карты больше 4 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Еще одного преступника задержали в Сургутском районе. 27-летний мужчина воспользовался персональными данными мужчины и оформил займ на сумму 8 тысяч рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.