Житель Сургута осужден за кражу денег с карты своей знакомой Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута осужден за кражу денег с чужого банковского счета. Как рассказали в окружной прокуратуре, суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя и признал его виновным в этом преступлении.

Оказалось, что молодой человек взял банковскую карту своей знакомой, у которой находился в гостях. После этого злоумышленник в различных торговых точках города оплатил свои покупки без ввода пин-кода, причинив при этом значительный материальный ущерб владелице карты.

Суд назначил северянину 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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