Пожары в ХМАО: последние новости на 2 июня 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается особый противопожарный режим, который был введен 28 апреля 2023 года. А также продолжает действовать режим ЧС в Кондинском районе из-за крупных лесных пожаров. Его ввели 31 мая для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры. Кстати, сегодня в ГУ МЧС России по ХМАО сообщили о том, что в Кондинский район отправились 45 спасателей, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров. Из-за сильного задымления ввели ограничения движения транспорта, которое действуют с 242 по 246 км автодороги «Урай-Междуреченский».

На сегодня в регионе специалисты 309 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы проводили работы по тушению 1 локализованного ландшафтного пожара в Нижневартовском районе, площадь которого составила 90 га, и 14 лесных пожаров на площади 1537,6 га. Кроме того, в округе зарегистрирован новый пожар на землях особо охраняемых природных территорий. На этот раз лес горит в государственном природном заповеднике «Юганский» в Сургутском районе. Площадь, пройденная огнем, составила за прошедшие сутки 2 га. До этого горел природный заповедник «Малая Сосьва». Пожар локализовали на площади 25 га. О том, что он потушен сообщили 30 мая.

За прошедшие сутки в регионе потушили 6 лесных пожаров на площади 193,4 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах. По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, за прошедшие сутки возникло восемь пожаров, ликвидировано 13. В тушении лесных пожаров применяется вертолётная техника, в том числе с водосливными устройствами.

По словам первого заместителя директора департамента Егора Збродова, из Свердловской области в Югре вернулись лесопожарные формирования Базы авиационной и наземной охраны лесов, они будут работать в Кондинском районе.

- Планируем сегодня увеличить группировку на 80 человек. Дополнительно задействованы сотрудники главного управления МЧС России по Югре, “Центроспаса-Югории”, арендаторы и добровольцы. Угрозы населённым пунктам, объектам экономики нет - сообщил Егор Збродов.

Из-за лесопожарной обстановки в Кондинский район дополнительно направили тяжёлый транспортный вертолёт М-26 с водосливным устройством. На сегодняшний день на территории округа задействованы девять самолетов для мониторинга и пять вертолётов, в том числе три с водосливными устройствами, для тушения.

Отметим, что в Югре начала работать система мониторинга и раннего обнаружения пожаров, которая позволяет быстро выявлять потенциальные очаги возгорания на ранней стадии.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО потушили 79 лесных пожаров на площади 2342,29 га и 111 ландшафтных на площади 15226,03 га.

В МЧС напомнили, что жаркая погода с низким количеством осадков и сильный ветер могут повлиять на высыхание растительности, следовательно и быстрому распространению огня. Чтобы исключить возникновение природных очагов, необходимо соблюдать правила безопасности и отказаться от разведения костров и открытого огня.