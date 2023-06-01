В Югре действуют 128 пунктов для проведения государственной итоговой аттестации школьников

Фото: Депобразования и науки Югры

В Югре стартовала государственная итоговая аттестация школьников. По информации департамента образования и науки ХМАО-Югры, в экзаменах принимают участие около 10 тысяч выпускников.

Всего в Югре работают 128 пунктов проведения экзаменов. Все они оснащены необходимым оборудованием. 98% аудиторий, в которых принимают ЕГЭ работают в онлайн-формате с трансляцией на специализированные порталы. Кроме того, организована аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей.

- Общественное наблюдение – важный и востребованный механизм, в том числе с точки зрения абсолютной открытости, прозрачности всех процедур. Стандарты определены, мы полностью этим стандартам соответствуем, но всегда важно проверить, как все организовано. Важно, чтобы все было настроено как часы – работало от и до, – отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

По словам главы окружного департамента образования и науки Алексея Дренина, с этого года контрольно-измерительные материалы направляют в региональный центр обработки информации прямиком из аудитории, где проводится экзамен. А их распечатка будет возможна только если подана апелляция.