В Сургуте ярко и масштабно отметили День защиты детей

Фото: администрация Сургута

В Сургуте День защиты детей прошел ярко и масштабно, самые массовые мероприятия состоялись в районе Городского культурного центра, в Парке культуры и отдыха, на площадках «Старого Сургута».

Как рассказали в администрации города, всех участников ждали творческие мастерские, концерты, игры. В празднике участвовали 20 тысяч ребят.

- Дорогие друзья! Пусть этот день станет для вас ещё одним добрым приключением. А каникулы пройдут тепло и весело. Знайте, вы самое дорогое, что у нас есть. Мы, взрослые, сделаем всё возможное, чтобы ваше детство было счастливым - отметил в своих соцсетях глава Сургута Андрей Филатов.

Кстати, в Тюмени во Дворце «Пионер» для празднования Дня защиты детей собрались сотни жителей и гостей города.