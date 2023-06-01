Сургутянин завоевал золото на международном турнире по греко-римской борьбе

Фото: администрация Сургута

Сургутянин Рахман Тавмурзаев завоевал золото на международном турнире по греко-римской борьбе имени Бенура Пашаяна в Ереване. Об этом рассказали в администрации Сургута.

Югорчанин в составе сборной России выиграл медаль в весовой категории до 63 кг. Администрация города поздравила Рахмана и тренерский коллектив СШОР №1, в которой он занимается. Кстати, Рахман Тавмурзаев - многократный призер соревнований различного уровня.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсменка из Сургута стала чемпионкой мира по ММА. Чемпионат и Первенство мира по смешанным боевым единоборствам (ММА) прошли в Абу-Даби.