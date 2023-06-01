Кем хотят стать современные школьники и кем в будущем их видят родители

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Эксперты сервиса «МТС Исследования» изучили мнения молодежи и выяснили, что наиболее престижными российские школьники считают профессии в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства (35%). После этой сферы ребята выбирают специальности в сфере медицины и биотехнологий (28%). А на третьем месте в списке самых популярных направлений, по мнению студентов, остаются информационные технологии (20%). Наименее перспективными школьники считают индустрии моды, красоты (8%) и право (4%).

У родителей сложилось немного иное мнение, подавляющее большинство (29%) выбрали ИТ-сферу, а именно разработку, кибербезопасность. 23% родителей хотели бы видеть своих детей медиками, 16% выбрали бы сферу производства и промышленности, 8% считают перспективой для своих детей туристическую отрасль.

– Юное поколение справедливо считает креативные индустрии максимально перспективным сегментом с точки зрения карьерных перспектив в современном цифровом мире. Школьники будут стремиться найти профессию, которая сочетает в себе их индивидуальные интересы и таланты, чтобы получать удовольствие от работы и одновременно достигать материального успеха. В то же время для родителей важнее традиционные критерии, такие как высокий уровень заработной платы и стабильность. Несмотря на различия в подходах, обе стороны признают важность цифровых технологий – в том числе потому, что в современном мире ИТ-навыки и знание цифровых инноваций становится критическим преимуществом для входа молодых специалистов в самые перспективные отрасли экономики. Пользователи образовательной платформы МТС «Поколение М» в формате эдьютейнмент могут познакомиться с основными современными технологиями, научиться применять их для своего личностного развития и хобби, сохраняя баланс между обучением и развлечением, – отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Большинство детей (53%) и родителей (58%) считают, что определяющим фактором при выборе профессии является персональный интерес к и личностные качества человека. Однако 36% родителей уверены, что важно ориентироваться и на внешние факторы – ситуацию на рынке труда, развитие экономики, и выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем. Важной составляющей для родителей при выборе профессии остается перспектива стабильного высокого дохода.

Для школьников тоже важен высокий уровень заработной платы – 25% детей обозначили этот фактор, как важнейший аргумент при выборе будущей профессии, 12% отметили важность наличия больших перспектив на рынке труда, только 15% при выборе профессии задумываются о помощи другим людям.

Кроме того, эксперты узнали мнение родителей по поводу несовпадения выбора детьми профессии с их ожиданиями. 84% родителей поддержат любой выбор и готовы помогать в достижении цели. А 13% родителей считают, что не доверяют выбору ребенка и будут настаивать на своем.